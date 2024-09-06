Бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины удалось стабилизировать ситуацию и вернуть под контроль часть Нью-Йорка Донецкой области. Об этом говорится в заявлении "Азов" в Telegram, передает УНН.

На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении - рассказали в «Азове».

По словам бойцов, на данный момент ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но несмотря на сверхтяжелые бои наши бойцы держат оборону и успешно контратакуют.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - добавили в „Азове".

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что оккупанты увязли на Покровском направлении и пока не имели успехов на Угледарском и в Часов-Яре.

"У Сил обороны есть успехи в Нью-Йорке, также россияне увязли на Покровском направлении и пока не имели успехов на Угледарском и в Часов-Яре.

Также россияне не имеют никаких успехов на Курщине, несмотря на стягивание туда значительных сил", - написал он в Telegram.

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