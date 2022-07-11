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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 16890 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Аж тарілки у квартирах херсонців підскакували: з боку Чорнобаївки пролунав вибух

Аж тарілки у квартирах херсонців підскакували: з боку Чорнобаївки пролунав вибух

Київ • УНН

 • 101175 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні вдень зі сторони тимчасово захопленої окупантами Чорнобаївки Херсонської області пролунав гучний вибух. По це повідомляє радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в Facebook, інформує сайт УНН.

Цитата

"Зі сторони Чорнобаївки пролунав вибух. І то такий, що в людей в квартирах у Херсоні підскакували тарілки", - написав він.

Як зазначається, наразі жодних подробиць сьогоднішнього вибуху влада не надала. 

Доповнення 

Внаслідок чергового розгрому російських сил у районі Чорнобаївки було знищено 12 старших російських офіцерів.

В Міноборони зазначають, що українські військові звільнили Іванівку на Херсонщині. Військовослужбовцям 60-та окрема піхотна бригада вдалося взяти під контроль черговий населений пункт на півдні України. Від російських окупантів у селі залишилася лише їхня потрощена військова техніка

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