Аж тарілки у квартирах херсонців підскакували: з боку Чорнобаївки пролунав вибух

Цитата

"Зі сторони Чорнобаївки пролунав вибух. І то такий, що в людей в квартирах у Херсоні підскакували тарілки", - написав він.

Як зазначається, наразі жодних подробиць сьогоднішнього вибуху влада не надала.

Доповнення

Внаслідок чергового розгрому російських сил у районі Чорнобаївки було знищено 12 старших російських офіцерів.

В Міноборони зазначають, що українські військові звільнили Іванівку на Херсонщині. Військовослужбовцям 60-та окрема піхотна бригада вдалося взяти під контроль черговий населений пункт на півдні України. Від російських окупантів у селі залишилася лише їхня потрощена військова техніка