Аж тарелки в квартирах херсонцев подпрыгивали: со стороны Чернобаевки прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня днем со стороны временно захваченной оккупантами Чернобаевки Херсонской области раздался громкий взрыв. Об этом сообщает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook, сообщает сайт УНН.
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"Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И то такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки", - написал он.
Как отмечается, пока никаких подробностей сегодняшнего взрыва власти не предоставили.
Дополнение
В результате очередного разгрома российских сил в районе Чернобаевки было уничтожено 12 старших российских офицеров.
В Минобороны отмечают, что украинские военные освободили Ивановку на Херсонщине. Военнослужащим 60-я отдельная пехотная бригада удалось взять под контроль очередной населенный пункт на юге Украины. От российских оккупантов в селе осталась только их разбитая военная техника