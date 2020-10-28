Азербайджан заявив, що з боку ЗС Вірменії відбувся обстріл Тертерського району

“28 жовтня близько 7:30 (5:30 Київ — ред.) вірменські збройні сили піддали артилерійському обстрілу територію Тертерського району”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті оборонного відомства.

Як повідомили у відомстві, протягом дня 27 жовтня і в ніч на 28 жовтня “підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різних видів зброї позиції підрозділів Азербайджанської Армії”. “Бойові операції тривали в основному на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і Губадлінському напрямках фронту”.

Баку повідомив про вбитих та поранених у лавах ЗС Вірменії. “Знищені декілька одиниць бойової техніки ворога. В результаті нанесення артилерійському підрозділу противника шкоди вогнем були знищені його гармати і снаряди на вогневій позиції”, — додали у міноборони Азербайджану.

Станом на 7:10, офіційні коментарі з боку Міноборони Вірменії щодо ситуації в регіоні відсутні.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в США домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху з 26 жовтня. Вранці Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир’я.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.