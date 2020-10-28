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Азербайджан заявил, что со стороны ВС Армении состоялся обстрел Тертерского района

Азербайджан заявил, что со стороны ВС Армении состоялся обстрел Тертерского района

Киев  •  УНН

 • 11718 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что утром в среду Тертерского район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении, передает УНН со ссылкой на пресс-центр министерства. Официальный Ереван пока не комментировал ситуацию.

“28 октября около 7:30 (5:30 Киев — ред.) армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября “подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии”. “Боевые операции продолжались в основном на Агдеринскогом, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта”.

Баку сообщил об убитых и раненых в рядах ВС Армении. “Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийском подразделения противника урон огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции”, — добавили в Минобороны Азербайджана.

По состоянию на 7:10, официальные комментарии со стороны Минобороны Армении о ситуации в регионе отсутствуют.

Напомним, Армения и Азербайджан в США договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября. Утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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