Азербайджан заявил, что со стороны ВС Армении состоялся обстрел Тертерского района

“28 октября около 7:30 (5:30 Киев — ред.) армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Как сообщили в ведомстве, в течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября “подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии”. “Боевые операции продолжались в основном на Агдеринскогом, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта”.
Баку сообщил об убитых и раненых в рядах ВС Армении. “Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийском подразделения противника урон огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции”, — добавили в Минобороны Азербайджана.
По состоянию на 7:10, официальные комментарии со стороны Минобороны Армении о ситуации в регионе отсутствуют.
Напомним, Армения и Азербайджан в США договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября. Утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.