Азербайджан оприлюднив втрати у війні в Нагірному Карабасі: загинуло близько 2,8 тис. військових

“Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагірному Карабаху, яка почалася 27 вересня. Ще понад 100 військових зникли безвісти. Наразі 1 тис. 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні”, — повідомили в Баку.

Зазначається, що протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат в Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.

“Експерти оцінювали втрати Азербайджану у щонайменше кілька тисяч людей, а Вірменія заявляла, що вони перевищували 6 тисяч. Сама Вірменія заявила про близько 2,3 тис. своїх вбитих військових”, — йдеться також у повідомленні ЗМІ.

Додамо, що конфлікт між країнами розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­—1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.

Нагадаємо, ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли на спірній території почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерту (Ханкенді).

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.