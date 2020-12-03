Азербайджан оприлюднив втрати у війні в Нагірному Карабасі: загинуло близько 2,8 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагорному Карабаху, яка почалася 27 вересня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст відомства.
“Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагірному Карабаху, яка почалася 27 вересня. Ще понад 100 військових зникли безвісти. Наразі 1 тис. 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні”, — повідомили в Баку.
Зазначається, що протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат в Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.
“Експерти оцінювали втрати Азербайджану у щонайменше кілька тисяч людей, а Вірменія заявляла, що вони перевищували 6 тисяч. Сама Вірменія заявила про близько 2,3 тис. своїх вбитих військових”, — йдеться також у повідомленні ЗМІ.
Додамо, що конфлікт між країнами розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992—1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.
Нагадаємо, ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли на спірній території почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерту (Ханкенді).
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.