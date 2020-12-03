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Азербайджан обнародовал потери в войне в Нагорном Карабахе: погибли около 2,8 тыс. Военных

Киев  •  УНН

 • 36549 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 783 погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе, которая началась 27 сентября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст ведомства.

“Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 783 погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе, которая началась 27 сентября. Еще более 100 военных пропали без вести. Сейчас 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении”, — сообщили в Баку.

Отмечается, что в течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало количество потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди гражданского населения.

“Эксперты оценивали потери Азербайджана по меньшей мере в несколько тысяч человек, а Армения заявляла, что они превышали 6 тысяч. Сама Армения заявила о около 2,3 тыс. своих убитых военных”, — говорится также в сообщении СМИ.

Добавим, что конфликт между странами начался еще в последние годы существования Советского Союза, когда в населенном преимущественно этническими армянами Нагорном Карабахе состоялись массовые митинги с требованием передать автономную область из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Баку не согласился на это. После войны 1992-1994 годов на территории Нагорного Карабаха не осталось азербайджанцев.

Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда на спорной территории начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

Как сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с соглашением, армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тысяч российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

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