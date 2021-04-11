Автора дублю у ворота "Ліверпулю" названо найкращим футболістом тижня в Лізі чемпіонів

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Перемогу в голосуванні одержав вінгер мадридського “Реала” Вінісіус Жуніор, який оформив дубль у матчі проти “Ліверпуля” (3:1). Бразилець набрав більше голосів у порівнянні із Жоржінью, Кевіном Де Брюйне та Кіліаном Мбаппе.

У цьому сезоні на рахунку Вінісіуса 37 матчів, 6 забитих м’ячі та 6 результативних передач. 20-річний бразилець другий у рейтингу найкращих бомбардирів “Реалу” в цій кампанії.

Нагадаємо

Зідан називав “Ліверпуль” ідеальною командою перед матчем Ліги чемпіонів. У підсумку підопічні француза обіграли англійців (3:1).