Автор дубля в ворота "Ливерпуля" назван лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сайт УЕФА объявил результаты относительно голосования за лучшего игрока по итогам первых матчей четвертьфинального раунда Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Победу в голосовании получил вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор, который оформил дубль в матче против “Ливерпуля” (3:1). Бразилец набрал больше голосов по сравнению с Жоржинью, Кевином Де Брюйне и Килианом Мбаппе.
В этом сезоне на счету Винисиуса 37 матчей, 6 забитых мяча и 6 результативных передач. 20-летний бразилец второй в рейтинге лучших бомбардиров “Реала” в этой кампании.
Напомним
Зидан назвал “Ливерпуль” идеальной командой перед матчем Лиги чемпионов. В итоге подопечные француза обыграли англичан (3:1).