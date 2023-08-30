Австралійські інструктори навчають українських військових у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Інструктори операції “Куду” Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони допомагають українським військовим опанувати військову справу на полігонах Великої Британії у рамках багатонаціональної операції “Інтерфлекс”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“Інструктори та інструкторки операції “Куду” Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони допомагають українським хлопцям та дівчатам опанувати військову справу на полігонах Великої Британії у рамках багатонаціональної операції “ІНТЕРФЛЕКС”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що одним із видів підготовки є проходження військовими психологічної смуги на полігоні посеред густих лісів Сполученого Королівства.
“Кожен курсант та курсантка має проповзти дистанцію у низькому окопі, долаючи різні перешкоди. На них постійно здійснюється звуковий вплив інструкторами, які стріляють над готовою холостими набоями, а спеціальні пристрої імітують міномети та кулемети — таким чином від розривів неподалік окопів чути гучні звуки перестрілок та розривів. У кущах лежать муляжі загиблих”, — зазначається в повідомленні.
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Генштаб повідомляє, що військовий має протиснутися у вузькому тунелі, лізти під колючим дротом і у задимленій траншеї. У окопі на нього чатує ворог, якого курсант має знищити та знезброїти. А наприкінці завдання він знаходить “пораненого товариша” — муляж людини, вагою більше 50 кілограмів. “Товаришу” слід надати допомогу — зупинити турнікетом масивну кровотечу, а потім разом із побратимом відтягнути у безпечне місце.
“Австралія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права. Прибувши до Сполученого Королівства в січні 2023 року, контингент військовослужбовців Австралійських Сили Оборони приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. Жоден військовослужбовець чи військовослужбовиця Австралійських Сили Оборони не в’їжджатиме в Україну в рамках операції “Куду”, — інформує Генштаб.
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