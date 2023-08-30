Австралийские инструкторы обучают украинских военных в Британии

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“Инструкторы операции “Куду” Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны помогают украинским парням и девушкам освоить военное дело на полигонах Великобритании в рамках многонациональной операции “ИНТЕРФЛЕКС”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что одним из видов подготовки является прохождение военными психологической полосы на полигоне посреди густых лесов Соединенного Королевства.

“Каждый курсант и курсантка должны проползти дистанцию в низком окопе, преодолевая различные препятствия. На них постоянно осуществляется звуковое воздействие инструкторами, которые стреляют над готовой холостыми патронами, а специальные устройства имитируют минометы и пулеметы — таким образом от разрывов неподалеку окопов слышны громкие звуки перестрелок и разрывов. В кустах лежат муляжи погибших”, — отмечается в сообщении.

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Генштаб сообщает, что военный должен протиснуться в узком тоннеле, лезть под колючей проволокой и в задымленной траншее. В окопе на него подстерегает враг, которого курсант должен уничтожить и обезоружить. А в конце задания он находит “раненого товарища” — муляж человека, весом более 50 килограммов. “Товарищу” следует оказать помощь — остановить турникетом массивное кровотечение, а затем вместе с собратом оттащить в безопасное место.

“Австралия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права. Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент военнослужащих Австралийских Сил Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Ни один военнослужащий или военнослужащая Австралийских Сил Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции “Куду”, — информирует Генштаб.

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