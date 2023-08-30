Австралийские инструкторы обучают украинских военных в Британии

ukru
15:57 • 27497 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 65523 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 86716 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 69265 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 71441 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106693 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129310 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162859 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194359 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137111 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 29788 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 24872 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102880 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 87419 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 70381 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162860 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194359 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137451 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144207 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180927 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 17236 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 70381 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118077 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154018 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161011 просмотра
Актуальное
Австралийские инструкторы обучают украинских военных в Британии

Австралийские инструкторы обучают украинских военных в Британии

Киев • УНН

 • 436377 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Инструкторы операции “Куду” Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны помогают украинским военным освоить военное дело на полигонах Великобритании в рамках многонациональной операции “Интерфлекс”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“Инструкторы операции “Куду” Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны помогают украинским парням и девушкам освоить военное дело на полигонах Великобритании в рамках многонациональной операции “ИНТЕРФЛЕКС”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что одним из видов подготовки является прохождение военными психологической полосы на полигоне посреди густых лесов Соединенного Королевства.

“Каждый курсант и курсантка должны проползти дистанцию в низком окопе, преодолевая различные препятствия. На них постоянно осуществляется звуковое воздействие инструкторами, которые стреляют над готовой холостыми патронами, а специальные устройства имитируют минометы и пулеметы — таким образом от разрывов неподалеку окопов слышны громкие звуки перестрелок и разрывов. В кустах лежат муляжи погибших”, — отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии медики из Украины обучаются реконструктивной хирургии

Генштаб сообщает, что военный должен протиснуться в узком тоннеле, лезть под колючей проволокой и в задымленной траншее. В окопе на него подстерегает враг, которого курсант должен уничтожить и обезоружить. А в конце задания он находит “раненого товарища” — муляж человека, весом более 50 килограммов. “Товарищу” следует оказать помощь — остановить турникетом массивное кровотечение, а затем вместе с собратом оттащить в безопасное место.

“Австралия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права. Прибыв в Соединенное Королевство в январе 2023 года, контингент военнослужащих Австралийских Сил Обороны присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Ни один военнослужащий или военнослужащая Австралийских Сил Обороны не будет въезжать в Украину в рамках операции “Куду”, — информирует Генштаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше украинские военные прошли учения по стандартам НАТО

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы