Авріл Лавін возз'єдналася з Дериком Віблі під час Warped Tour

Співачка Авріл Лавін несподівано запросила на сцену свого колишнього чоловіка Дерика Віблі з Sum 41 для спільного виконання пісні "In Too Deep" під час Warped Tour у Вашингтоні. Про це пише УНН з посиланням на NME.

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15 червня співачка стала хедлайнером фестивалю Vans Warped Tour. На завершення виступу вона представила гостя

Що ви скажете, якщо ми запросимо сьогодні ввечері одного з OG Warped Tour? Я знаю, що вони - один з моїх улюблених поп-панк гуртів, а як щодо вас? Давайте послухаємо Дерика з чортового Sum 41! – вигукнула Лавін.

Дерик Віблі, який завершив музичну кар'єру на початку цього року, вийшов на сцену, викликавши захоплення у публіки.

Святий боже, чорт забирай. Я думав, що кинув музику. Але як, чорт забирай, я можу пропустити Warped Tour, правда ж? Я вийшов зі своєї три- чи чотиримісячної пенсії з двох причин: щоб бути з родиною Warped Tour і щоб бути з єдиною, неповторною, клятою принцесою – відреагував фронтмен Sum 41.

Після виступу, який включав вісім пісень, Лавін поділилася враженнями.

Вчора ввечері була хедлайнером Vans Warped Tour, і це було все, чого я очікувала, і навіть більше! Там була одна з найкращих публіки, і ви, хлопці, знаєте, як грати рок! – розповіла Лавін.

Співачка також похвалила виступ Віблі.

Ця легенда, Дерик Віблі з Sum 41, приєдналася до мене для виконання одного з найкращих поп-панк-гімнів усіх часів "In Too Deep – сказала Авріл Лавін.

Авріл Лавін і Дерик Віблі одружилися у 2006 році, розлучилися у 2010.

Ми дружимо з 17 років, почали зустрічатися, коли мені було 19, а одружилися, коли мені був 21. Я вдячна за наш спільний час, і я вдячна та благословенна за нашу дружбу, яка триває. Я захоплююся Дериком і дуже поважаю його. Він найдивовижніша людина, яку я знаю, і я люблю його всім серцем. Ми з Дериком розлучаємося і рухаємося далі на позитивній ноті – написала Лавін.

Нагадаємо

Після виходу останнього альбому "Heaven :x: Hell" гурт Sum 41 завершив кар'єру.

Я дуже радий цьому альбому, тому я вважав, що він має бути останнім. Ми не знали, що розпадемося, коли його створювали, але я записую платівки та гастролюю з цим гуртом з 15 років – пояснив своє рішення Віблі.

У мене вже давно є це відчуття, що я хочу зробити щось інше, і це просто здається правильним часом. Цей альбом здається ідеальним способом вийти. Протягом останніх кількох років гастролі постійно ставали все більш масштабними, і гурт у найкращій формі. Я боюся, що якщо я почну втрачати азарт, ми просто зникнемо. Я занадто дбаю про фанатів і про те, що ми створили як гурт, щоб дозволити цьому статися лише тому, що це хороший гонорар - додав він.

Раніше цього року між Віблі та його колишнім менеджером Ґреґом Норі стався судовий конфлікт: співак звинуватив Норі у роках сексуального та словесного насильства. Менеджер відкинув обвинувачення й подав зустрічний позов.

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