Авріл Лавін возз'єдналася з Дериком Віблі під час Warped Tour
Київ • УНН
Співачка Авріл Лавін запросила свого ексчоловіка Деріка Віблі з Sum 41 виступити разом на фестивалі Vans Warped Tour. Вони виконали спільний трек "In Too Deep", що викликало захоплення публіки.
Співачка Авріл Лавін несподівано запросила на сцену свого колишнього чоловіка Дерика Віблі з Sum 41 для спільного виконання пісні "In Too Deep" під час Warped Tour у Вашингтоні. Про це пише УНН з посиланням на NME.
Деталі
15 червня співачка стала хедлайнером фестивалю Vans Warped Tour. На завершення виступу вона представила гостя
Що ви скажете, якщо ми запросимо сьогодні ввечері одного з OG Warped Tour? Я знаю, що вони - один з моїх улюблених поп-панк гуртів, а як щодо вас? Давайте послухаємо Дерика з чортового Sum 41!
Дерик Віблі, який завершив музичну кар'єру на початку цього року, вийшов на сцену, викликавши захоплення у публіки.
Святий боже, чорт забирай. Я думав, що кинув музику. Але як, чорт забирай, я можу пропустити Warped Tour, правда ж? Я вийшов зі своєї три- чи чотиримісячної пенсії з двох причин: щоб бути з родиною Warped Tour і щоб бути з єдиною, неповторною, клятою принцесою
Після виступу, який включав вісім пісень, Лавін поділилася враженнями.
Вчора ввечері була хедлайнером Vans Warped Tour, і це було все, чого я очікувала, і навіть більше! Там була одна з найкращих публіки, і ви, хлопці, знаєте, як грати рок!
Співачка також похвалила виступ Віблі.
Ця легенда, Дерик Віблі з Sum 41, приєдналася до мене для виконання одного з найкращих поп-панк-гімнів усіх часів "In Too Deep
Авріл Лавін і Дерик Віблі одружилися у 2006 році, розлучилися у 2010.
Ми дружимо з 17 років, почали зустрічатися, коли мені було 19, а одружилися, коли мені був 21. Я вдячна за наш спільний час, і я вдячна та благословенна за нашу дружбу, яка триває. Я захоплююся Дериком і дуже поважаю його. Він найдивовижніша людина, яку я знаю, і я люблю його всім серцем. Ми з Дериком розлучаємося і рухаємося далі на позитивній ноті
Нагадаємо
Після виходу останнього альбому "Heaven :x: Hell" гурт Sum 41 завершив кар'єру.
Я дуже радий цьому альбому, тому я вважав, що він має бути останнім. Ми не знали, що розпадемося, коли його створювали, але я записую платівки та гастролюю з цим гуртом з 15 років
У мене вже давно є це відчуття, що я хочу зробити щось інше, і це просто здається правильним часом. Цей альбом здається ідеальним способом вийти. Протягом останніх кількох років гастролі постійно ставали все більш масштабними, і гурт у найкращій формі. Я боюся, що якщо я почну втрачати азарт, ми просто зникнемо. Я занадто дбаю про фанатів і про те, що ми створили як гурт, щоб дозволити цьому статися лише тому, що це хороший гонорар
Раніше цього року між Віблі та його колишнім менеджером Ґреґом Норі стався судовий конфлікт: співак звинуватив Норі у роках сексуального та словесного насильства. Менеджер відкинув обвинувачення й подав зустрічний позов.
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