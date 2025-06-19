Аврил Лавин воссоединилась с Дереком Уибли во время Warped Tour

Певица Аврил Лавин неожиданно пригласила на сцену своего бывшего мужа Дерика Уибли из Sum 41 для совместного исполнения песни "In Too Deep" во время Warped Tour в Вашингтоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

15 июня певица стала хедлайнером фестиваля Vans Warped Tour. В заключение выступления она представила гостя

Что вы скажете, если мы пригласим сегодня вечером одного из OG Warped Tour? Я знаю, что они - одна из моих любимых поп-панк групп, а как насчет вас? Давайте послушаем Дерика из чертового Sum 41! – воскликнула Лавин.

Дерик Уибли, завершивший музыкальную карьеру в начале этого года, вышел на сцену, вызвав восторг у публики.

Святой боже, черт возьми. Я думал, что бросил музыку. Но как, черт возьми, я могу пропустить Warped Tour, правда же? Я вышел из своей трех- или четырехмесячной пенсии по двум причинам: чтобы быть с семьей Warped Tour и чтобы быть с единственной, неповторимой, чертовой принцессой – отреагировал фронтмен Sum 41.

После выступления, включавшего восемь песен, Лавин поделилась впечатлениями.

Вчера вечером была хедлайнером Vans Warped Tour, и это было все, чего я ожидала, и даже больше! Там была одна из лучших публики, и вы, ребята, знаете, как играть рок! – рассказала Лавин.

Певица также похвалила выступление Уибли.

Эта легенда, Дерик Уибли из Sum 41, присоединился ко мне для исполнения одного из лучших поп-панк-гимнов всех времен "In Too Deep" – сказала Аврил Лавин.

Аврил Лавин и Дерик Уибли поженились в 2006 году, развелись в 2010.

Мы дружим с 17 лет, начали встречаться, когда мне было 19, а поженились, когда мне был 21. Я благодарна за наше совместное время, и я благодарна и благословенна за нашу дружбу, которая продолжается. Я восхищаюсь Дериком и очень уважаю его. Он самый удивительный человек, которого я знаю, и я люблю его всем сердцем. Мы с Дериком расстаемся и движемся дальше на позитивной ноте – написала Лавин.

Напомним

После выхода последнего альбома "Heaven :x: Hell" группа Sum 41 завершила карьеру.

Я очень рад этому альбому, поэтому я считал, что он должен быть последним. Мы не знали, что распадёмся, когда его создавали, но я записываю пластинки и гастролирую с этой группой с 15 лет – объяснил свое решение Уибли.

У меня уже давно есть это чувство, что я хочу сделать что-то другое, и это просто кажется правильным временем. Этот альбом кажется идеальным способом выйти. В течение последних нескольких лет гастроли постоянно становились все более масштабными, и группа в лучшей форме. Я боюсь, что если я начну терять азарт, мы просто исчезнем. Я слишком забочусь о фанатах и о том, что мы создали как группа, чтобы позволить этому случиться только потому, что это хороший гонорар - добавил он.

Ранее в этом году между Уибли и его бывшим менеджером Грегом Нори произошел судебный конфликт: певец обвинил Нори в годах сексуального и словесного насилия. Менеджер отверг обвинения и подал встречный иск.

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