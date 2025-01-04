Авіаудар рф по Сумщині: кількість постраждалих зросла до п'яти

Кількість постраждалих у результаті авіаударів рф по селищу в Сумській області зросла до п'яти, передає УНН із посиланням на

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Сьогодні, близько 15-ї години армія рф завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району.

"У результаті атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення. Пошкоджень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, на місці події працюють всі необхідні спеціальні служби, постраждалим надається допомога.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України.

рф скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених - двоє дітей