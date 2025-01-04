Авиаудар рф по Сумской области: количество пострадавших возросло до пяти

Количество пострадавших в результате авиаударов рф по поселку в Сумской области возросло до пяти, передает УНН со ссылкой на

Детали

Сегодня, около 15 часов армия рф нанесла авиаудары двумя бомбами по жилой многоэтажке в поселке Свесса Шосткинского района.

"В результате атаки ранены двое двухлетних детей, еще трое местных жителей получили ранения. Повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом, в котором полностью разрушен один подъезд", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, пострадавшим оказывается помощь.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины.

рф сбросила авиабомбу на многоэтажку в Сумской области: среди раненых - двое детей