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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудар рф по Сумской области: количество пострадавших возросло до пяти

Авиаудар рф по Сумской области: количество пострадавших возросло до пяти

Киев  •  УНН

 • 2088 просмотра

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В поселке Свесса в результате авиаудара двумя бомбами поврежден пятиэтажный дом, разрушен подъезд. Пострадали пять человек, среди них двое детей двух лет.

Количество пострадавших в результате авиаударов рф по поселку в Сумской области возросло до пяти, передает УНН со ссылкой на 

Детали

Сегодня, около 15 часов армия рф нанесла авиаудары двумя бомбами по жилой многоэтажке в поселке Свесса Шосткинского района.

"В результате атаки ранены двое двухлетних детей, еще трое местных жителей получили ранения. Повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом, в котором полностью разрушен один подъезд", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы, пострадавшим оказывается помощь.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины.

рф сбросила авиабомбу на многоэтажку в Сумской области: среди раненых - двое детей4 янв. 2025, 13:37 • 11506 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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