Авіаудар по Луцьку: окупанти випустили чотири ракети, загинуло двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Окупанти випустили чотири ракети по Луцьку. Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомляє, що двоє військових загинуло, що шість людей поранено, пише УНН з посиланням на відерзвернення голови ОДА.
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“Сьогодні вранці, приблизно о 5:45 ранку, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації по об’єктах військового аеродрому Луцьк. На жаль, є людські втрати. Інформація про загиблих на цей час: виявлено двоє загиблих-військовослужбовців. Поранено з важкими ступенями важкості - шість людей”, - заявив Погуляйко.
Доповнення
Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.
В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.