Авиаудар по Луцку: оккупанты выпустили четыре ракеты, погибли двое военных

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“Сегодня утром, примерно в 5:45 утра, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома Луцк. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших-военнослужащих. Ранены с тяжелыми степенями тяжести - шесть человек”, - заявил Погуляйко.

Дополнения

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.