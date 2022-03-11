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Авиаудар по Луцку: оккупанты выпустили четыре ракеты, погибли двое военных

Киев • УНН

 • 222518 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Оккупанты выпустили четыре ракеты по Луцку. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщает, что двое военных погибли, что шесть человек ранены, пишет УНН со ссылкой на обращение председателя ОГА.

Цитата

“Сегодня утром, примерно в 5:45 утра, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома Луцк. К сожалению, есть человеческие потери. Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших-военнослужащих. Ранены с тяжелыми степенями тяжести - шесть человек”, - заявил Погуляйко.

Дополнения

Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.

На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы.

В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.

В Днепре, по предварительным данным, один погибший.

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