Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження окупантів
Київ • УНН
Армійська авіація завдала ударів по 9 ворожих напрямках, ракетні підрозділи завдали ударів по живій силі та артилерії противника.
Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах противника, - повідомили у Генштабі.
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