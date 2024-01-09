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Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження окупантів

Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження окупантів

Київ • УНН

 • 31844 перегляди

Армійська авіація завдала ударів по 9 ворожих напрямках, ракетні підрозділи завдали ударів по живій силі та артилерії противника.

Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах противника, - повідомили у Генштабі.

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Антоніна Туманова

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