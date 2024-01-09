Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения оккупантов

Авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средствах противника - сообщили в Генштабе.

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В Генеральном штабе ВСУ заявили, что в течение суток состоялось 64 боевых столкновения.

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