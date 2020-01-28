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Авіакатастрофа у Казахстані: помер другий пілот літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Другий пілот літака казахстанської авіакомпанії Bek Air, який зазнав катастрофи в грудні поблизу Алма-Ати, помер у вівторок. Повідомлення про це розмістило на своїй сторінці в Facebook міське управління громадського здоров’я, передає УНН.

Авіакатастрофа у Казахстані: помер другий пілот літака

“Сьогодні помер другий пілот літака Bek Air, який зазнав катастрофи. Потерпілий був виписаний додому 21 січня в стабільному стані з міської клінічної лікарні № 4 на амбулаторне лікування в поліклініку”, — йдеться в тексті. Як зазначили у відомстві, в медичному закладі чоловік перебував під наглядом кардіолога, хірурга, терапевта і психолога.

О 18:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) в службу швидкої медичної допомоги надійшов виклик про різке погіршення стану його здоров’я. “Швидка приїхала вчасно, були надані всі реанімаційні заходи з відновлення серцевої діяльності, які, однак, були безуспішні”, — констатували в управлінні.

Після авіакатастрофи другому пілотові 1965 року народження була проведена складна операція на хребті, він перебував у важкому стані. Командир повітряного судна в результаті трагедії загинув на місці.

Варто зазначити, що раніше було названо причину падіння лайнера Bek Air. У процесі розслідування стало відомо, що авіаційна адміністрація Казахстану в ході перевірки авіакомпанії Bek Air, літак якої зазнав аварії 27 грудня 2019 року, виявила, що компанія не могла контролювати льотну придатність флоту, в тому числі через відсутність фінансів для купівлі запчастин.

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