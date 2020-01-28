Авиакатастрофа в Казахстане: умер второй пилот самолета

“Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение в поликлинику”, — говорится в тексте. Как отметили в ведомстве, в медицинском учреждении мужчина находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

В 18:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени) в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния его здоровья. “Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны”, — констатировали в управлении.

После авиакатастрофы второму пилоту 1965 года рождения была проведена сложная операция на позвоночнике, он находился в тяжелом состоянии. Командир воздушного судна в результате трагедии погиб на месте.

Стоит отметить, что ранее была названа причину падения лайнера Bek Air. В процессе расследования стало известно, что авиационная администрация Казахстана в ходе проверки авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, обнаружила, что компания не могла контролировать летную пригодность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей.