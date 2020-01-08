Авіакатастрофа в Ірані: серед жертв – більше двох десятків неповнолітніх

КИЇВ. 8 січня. УНН. Серед пасажирів українського літака Boeing 737-800, що розбився сьогодні вранці поблизу Тегерана, було принаймні 26 неповнолітніх. Про це повідомляє УНН з посиланням на список пасажирів, оприлюднений на сайті авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.