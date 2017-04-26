Авдіївка частково забезпечена електропостачанням - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 7 год. 26 квітня централізоване електропостачання Авдіївки частково відновлено, підключено близько 15 % міста, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 26 квітня централізоване електропостачання міста Авдіївка частково відновлено, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години),” — йдеться в повідомленні.
Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 12 генераторів різної потужності)," — додали в ДСНС.
У ДСНС зазначили, що наразі вирішується питання щодо відновлення електропостачання. Водопостачання та газопостачання здійснюється в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою. Причина відключення електропостачання — встановлюється.