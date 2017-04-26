Авдеевка частично обеспечена электроснабжением - ДСНС

"По состоянию на 7 ч. 26 апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00) ", - говорится в сообщении.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 12 генераторов различной мощности) ", - добавили в ДСНС.

В ДСНС отметили, что сейчас решается вопрос о возобновлении электроснабжения. Водоснабжения и газоснабжения осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал УНН, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения - устанавливается.