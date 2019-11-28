Аварія судна на Дунаї: Угорщина пред'явила звинувачення українському капітану

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Угорська прокуратура у четвер пред'явила звинувачення українському капітану круїзного судна, який в травні збив і потопив ще одне судно, в порушенні правил, що призвело до масових жертв і 35 пунктів за ненадання допомоги в катастрофі, в результаті якої загинуло 27 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.