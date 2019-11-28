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Аварія судна на Дунаї: Угорщина пред'явила звинувачення українському капітану

Аварія судна на Дунаї: Угорщина пред'явила звинувачення українському капітану

Київ • УНН

 • 10030 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Угорська прокуратура у четвер пред'явила звинувачення українському капітану круїзного судна, який в травні збив і потопив ще одне судно, в порушенні правил, що призвело до масових жертв і 35 пунктів за ненадання допомоги в катастрофі, в результаті якої загинуло 27 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Капітан не приділяв належної уваги, кілька хвилин не фокусувався на управлінні судном", - сказали в прокуратурі, додавши, що капітан не тримався на безпечній відстані і не посилав радіо і звукові сигнали, необхідні при обгоні.

"(Після зіткнення - ред.) "Русалка" повністю занурилася під воду приблизно за 30 секунд, і потонула", - йдеться в повідомленні.

Власник лайнера, швейцарська компанія Viking Cruises Ltd, заявила, що співпрацює з угорськими слідчими.

У четвер прокурори заявили, що звинувачення проти капітана, в разі визнання його винним, можуть призвести до тюремного ув'язнення на термін від двох до одинадцяти років.

Нагадаємо, зіткнення двох прогулянкових катерів сталося ввечері 29 травня на Дунаї біля парламенту Угорщини.

Всього на борту катера було 35 осіб (угорці - капітан і матрос, і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро. В ході пошукових робіт знайдено тіла 24 дорослих і 6-річної дитини. Серед них був угорський капітан і матрос затонулого судна. Один пасажир вважався зниклим без вісті.

Як повідомляв УНН, капітаном судна, який раніше був затриманий, виявився громадянин України з Одеси на ім'я Юрій. Йому 64 роки, його прізвище не уточнюється. Поліція підозрює його в халатності, яка призвела до людських жертв. В даний час чоловіка помістили під варту.

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