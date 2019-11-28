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Авария судна на Дунае: Венгрия предъявила обвинения украинскому капитану

Авария судна на Дунае: Венгрия предъявила обвинения украинскому капитану

Киев  •  УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Венгерская прокуратура в четверг предъявила обвинения украинскому капитану круизного судна, который в мае сбил и потопил еще одно судно, в нарушении правил, что привело к массовым жертвам и 35 пунктам за неоказание помощи в катастрофе, в результате которой погибли 27 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Капитан не уделял должного внимания, несколько минут не фокусировался на управлении судном", - сказали в прокуратуре, добавив, что капитан не держался на безопасном расстоянии и не посылал радио и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

"(После столкновения - ред.) "Русалка" полностью погрузилась под воду примерно за 30 секунд, и утонула", - говорится в сообщении.

Владелец лайнера, швейцарская компания Viking Cruises Ltd, заявила, что сотрудничает с венгерскими следователями.

В четверг прокуроры заявили, что обвинения против капитана, в случае признания его виновным, могут привести к тюремному заключению на срок от двух до одиннадцати лет.

Напомним, столкновение двух прогулочных катеров произошло вечером 29 мая на Дунае возле парламента Венгрии.

Всего на борту катера было 35 человек (венгры - капитан и матрос, и 33 пассажира, граждане Южной Кореи), спаслись лишь семеро. В ходе поисковых работ найдены тела 24 взрослых и 6-летнего ребенка. Среди них был венгерский капитан и матрос затонувшего судна. Один пассажир считался пропавшим без вести.

Как сообщал УНН, капитаном судна, который ранее был задержан, оказался гражданин Украины из Одессы по имени Юрий. Ему 64 года, его фамилия не уточняется. Полиция подозревает его в халатности, которая привела к человеческим жертвам. В настоящее время мужчину поместили под стражу.

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