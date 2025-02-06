Аварійні відключення ввели у 8 областях, споживання електрики зростає - Укренерго

У 8 областях України сьогодні були застосовані аварійні відключення, необхідність ощадливого споживання зберігається, варто обмежити користування потужними електроприладами з 7:00 до 20:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення - повідомили в Укренерго.

Споживання електроенергії, як вказано, "демонструє тенденцію до зростання". Сьогодні, 6 лютого, станом на 9:00, його рівень був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Учора, 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби – у вівторок, 4 лютого.

Зазначається, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період з 7:00 до 20:00. Обмежте використання потужних електроприладів у цей час", - закликали в Укренерго.

І зазначили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись".

Низка областей України знову зіткнулися з аварійними відключеннями світла