Аварийные отключения ввели в 8 областях потребление электричества растет - Укрэнерго

В 8 областях Украины сегодня были применены аварийные отключения, необходимость экономного потребления сохраняется, стоит ограничить пользование мощными электроприборами с 7:00 до 20:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения - сообщили в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии, как указано, "демонстрирует тенденцию к росту". Сегодня, 6 февраля, по состоянию на 9:00, его уровень был на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня. Вчера, 5 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки - во вторник, 4 февраля.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период с 7:00 до 20:00. Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", - призвали в Укрэнерго.

И отметили, что "ситуация в энергосистеме может меняться".

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