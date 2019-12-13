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Аваков назвав головний мотив вбивства Шеремета

Аваков назвав головний мотив вбивства Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Головний мотив вбивства Шеремета - дестабілізація в країні. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Ми взяли як базу широку версію, що все таки це спроба дестабілізації", - сказав Аваков.

Міністр пояснив, що приводом для вбивства Павла Шеремета могла стати його журналістська діяльність.

Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.

Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.

Українські Національні Новини

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