Аваков назвав головний мотив вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Головний мотив вбивства Шеремета - дестабілізація в країні. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми взяли як базу широку версію, що все таки це спроба дестабілізації", - сказав Аваков.
Міністр пояснив, що приводом для вбивства Павла Шеремета могла стати його журналістська діяльність.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.