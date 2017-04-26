Атомні електростанції України за добу виробили 261,44 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. АЕС України за добу 25 квітня виробили 261,44 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
26 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 70-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 23-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 25-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 485 МВт, РАЕС – 2 405 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Як повідомляв УНН 25 квітня, АЕС України за добу виробили 262,05 млн кВт-г електроенергії.
Також президенти України та Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі.