Атомные электростанции Украины за сутки произвели 261,44 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. АЭС Украины за сутки 25 апреля выработали 261,44 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
26 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 70-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 23-ьи сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 25-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 485 МВт, РАЭС - 2405 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН 25 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 262,05 млн кВт-ч электроэнергии.
Также президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе.