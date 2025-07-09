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Атака росії на Донеччину: за день 9 загиблих і 8 поранено - ОВА

Київ • УНН

 • 416 перегляди

На Донеччині внаслідок вечірньої атаки з росії БпЛА загинув чоловік у Костянтинівці, п'ятеро людей поранено в Добропіллі. Пошкоджено крамницю та сім автомобілів.

Атака росії на Донеччину: за день 9 загиблих і 8 поранено - ОВА

Про ще одного загиблого та п'ятьох поранених цивільних на Донеччині повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін після вечірньої атаки БпЛА. Під вогонь потрапили Костянтинівка та Добропілля, передає УНН з посиланням на повідомлення очільника області у Telegram.

Деталі

За його словами, у Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дроном загинув чоловік.

Усі п'ятеро поранених - у Добропіллі. Місто також зазнало атак дронами. Пошкоджено крамницю і 7 автомобілів. Ці цифри - це не статистика, а люди, які через власну непозсудливість втратили найцінніше - життя і здоров'я

- сказав Філашкін.

Він наголосив, що росіяни безперестанку б'ють по цивільних, і "будуть бити і надалі".

Прийміть відповідальне рішення! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Це - питання виживання

- закликав голова ОВА.

Нагадаємо

російські війська впродовж дня 9 липня атакували Донецьку область авіабомбами та дронами, внаслідок чого загинуло 8 цивільних, ще 3 поранено. Окупанти обстріляли Родинське, Костянтинівку та Званівську громаду, пошкодивши цивільні об'єкти та автомобіль з гуманітарною допомогою.

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Вадим Філашкін
Донецька область
Україна
Костянтинівка
Tesla
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