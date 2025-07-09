Атака росії на Донеччину: за день 9 загиблих і 8 поранено - ОВА
Київ • УНН
На Донеччині внаслідок вечірньої атаки з росії БпЛА загинув чоловік у Костянтинівці, п'ятеро людей поранено в Добропіллі. Пошкоджено крамницю та сім автомобілів.
Про ще одного загиблого та п'ятьох поранених цивільних на Донеччині повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін після вечірньої атаки БпЛА. Під вогонь потрапили Костянтинівка та Добропілля, передає УНН з посиланням на повідомлення очільника області у Telegram.
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За його словами, у Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дроном загинув чоловік.
Усі п'ятеро поранених - у Добропіллі. Місто також зазнало атак дронами. Пошкоджено крамницю і 7 автомобілів. Ці цифри - це не статистика, а люди, які через власну непозсудливість втратили найцінніше - життя і здоров'я
Він наголосив, що росіяни безперестанку б'ють по цивільних, і "будуть бити і надалі".
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Нагадаємо
російські війська впродовж дня 9 липня атакували Донецьку область авіабомбами та дронами, внаслідок чого загинуло 8 цивільних, ще 3 поранено. Окупанти обстріляли Родинське, Костянтинівку та Званівську громаду, пошкодивши цивільні об'єкти та автомобіль з гуманітарною допомогою.