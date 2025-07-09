Атака россии на Донетчину: за день 9 погибших и 8 раненых - ОВА

Еще об одном погибшем и пятерых раненых гражданских в Донецкой области сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин после вечернего удара россии дронами. Под огонь попали Константиновка и Доброполье, передает УНН со ссылкой на сообщение главы области в Telegram.

Детали

По его словам, в Константиновке в результате атаки FPV-дроном погиб мужчина.

Все пятеро раненых - в Доброполье. Город также подвергся атакам дронов. Повреждены магазин и 7 автомобилей. Эти цифры - это не статистика, а люди, которые из-за собственной неосмотрительности потеряли самое ценное - жизнь и здоровье - сказал Филашкин.

Он подчеркнул, что россияне беспрестанно бьют по гражданским, и "будут бить и в дальнейшем".

Примите ответственное решение! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Это - вопрос выживания - призвал глава ОВА.

Напомним

российские войска в течение дня 9 июля атаковали Донецкую область авиабомбами и дронами, в результате чего погибло 8 гражданских, еще 3 ранены. Оккупанты обстреляли Родинское, Константиновку и Звановскую общину, повредив гражданские объекты и автомобиль с гуманитарной помощью.