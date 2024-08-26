Атака рф триває: у ПЗС ЗСУ оновили інформацію про рух БПЛА
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БПЛА на півночі Полтавщини, через Полтавщину на Кіровоградщину та з Черкащини на Київщину. Зафіксовано кілька груп ударних дронів, що рухаються у різних напрямках.
Наразі зафіксований рух ударних ворожих дронів на півночі Полтавщини, через Полтавщину на Кіровоградську область та із Черкащини на Київщину. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Станом на 13:57, рух ударних БпЛА зафіксовано:
1. Група ударних БпЛА на півночі Полтавщини.
2. Кілька груп через Полтавщину курсом на Кіровоградську область.
3. Кілька груп із Черкащини на Київщину! Рухаються у північно-західному напрямку.
У низці областей триває повітряна тривога.
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