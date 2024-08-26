Атака рф триває: у ПЗС ЗСУ оновили інформацію про рух БПЛА

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Київ • УНН

 • 19793 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БПЛА на півночі Полтавщини, через Полтавщину на Кіровоградщину та з Черкащини на Київщину. Зафіксовано кілька груп ударних дронів, що рухаються у різних напрямках.

Наразі зафіксований рух ударних ворожих дронів на півночі Полтавщини, через Полтавщину на Кіровоградську область та  із Черкащини на Київщину. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Станом на 13:57, рух ударних БпЛА зафіксовано:

1. Група ударних БпЛА на півночі Полтавщини.

2. Кілька груп через Полтавщину курсом на Кіровоградську область.

3. Кілька груп із Черкащини на Київщину! Рухаються у північно-західному напрямку.

У низці областей триває повітряна тривога. 

Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф: "Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів"26.08.24, 12:41 • 18467 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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