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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф продолжается: в ПЗС ВСУ обновили информацию о движении БПЛА

Атака рф продолжается: в ПЗС ВСУ обновили информацию о движении БПЛА

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 11:03  •  11317 просмотра

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Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА на севере Полтавщины, через Полтавщину на Кировоградщину и из Черкасской области на Киевщину. Зафиксировано несколько групп ударных дронов, движущихся в разных направлениях.

Сейчас зафиксировано движение ударных вражеских дронов на севере Полтавщины, через Полтавщину на Кировоградскую область и  из Черкасской области на Киевщину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

По состоянию на 13:57, движение ударных БпЛА зафиксировано:

1. Группа ударных БпЛА на севере Полтавщины.

2. Несколько групп через Полтавщину курсом на Кировоградскую область.

3. Несколько групп из Черкасской области на Киевщину! Двигаются в северо-западном направлении.

В ряде областей продолжается воздушная тревога. 

Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф: "Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів"26 августа 2024, 09:41 • 14063 просмотра

Татьяна Краевская

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