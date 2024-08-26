Атака рф продолжается: в ПЗС ВСУ обновили информацию о движении БПЛА

Сейчас зафиксировано движение ударных вражеских дронов на севере Полтавщины, через Полтавщину на Кировоградскую область и из Черкасской области на Киевщину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По состоянию на 13:57, движение ударных БпЛА зафиксировано:

1. Группа ударных БпЛА на севере Полтавщины.

2. Несколько групп через Полтавщину курсом на Кировоградскую область.

3. Несколько групп из Черкасской области на Киевщину! Двигаются в северо-западном направлении.

В ряде областей продолжается воздушная тревога.

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