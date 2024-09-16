Атака рф на Київщину: правоохоронці показали наслідки
Київ • УНН
16 вересня окупанти атакували Київську область. Пошкоджено 5 приватних будинків і 5 автомобілів, одна місцева жителька поранена і госпіталізована, сталося загорання трав'яного настилу.
Поліцейські показали наслідки ворожого обстрілу у Київській області, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.
Деталі
Сьогодні, 16 вересня, окупанти вчергове атакували Київську область. Одна людина отримала травми. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів, транспортні засоби.
Постраждалу госпіталізовано до лікарні, їй надається допомога. Також сталося загорання трав'яного настилу.
Київщина вночі зазнала масованої ворожої атаки дронів: є поранена та пошкодження16.09.24, 08:47 • 27664 перегляди
За фактом порушення законів та звичаїв війни, як повідомляється, слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.