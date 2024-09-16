Атака рф на Киевскую область: правоохранители показали последствия
Киев • УНН
16 сентября оккупанты атаковали Киевскую область. Повреждены 5 частных домов и 5 автомобилей, одна местная жительница ранена и госпитализирована, произошло возгорание травяного настила.
Полицейские показали последствия вражеского обстрела в Киевской области, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.
Детали
Сегодня, 16 сентября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Один человек получил травмы. Повреждены дома местных жителей, транспортные средства.
Пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается помощь. Также произошло возгорание травяного настила.
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По факту нарушения законов и обычаев войны, как сообщается, следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.