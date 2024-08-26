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Атака рф на Київщину: кількість постраждалих зросла до чотирьох, руйнування зафіксовані в усіх 7 районах

Атака рф на Київщину: кількість постраждалих зросла до чотирьох, руйнування зафіксовані в усіх 7 районах

Київ • УНН

 • 24038 перегляди

Внаслідок атаки рф на Київщину постраждали 4 людини, включаючи дитину. Зафіксовано руйнування в усіх 7 районах області, пошкоджено енергетичні об'єкти, будинки та автомобілі.

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок атаки армії рф на Київщину,  серед них дитина. Руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

На жаль, внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні

- написав Кравченко.

За його словами, руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

Через проблеми з енергопостачанням на Київщині відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети.

Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла, додав Кравченко. 

Також повідомив, що через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.

Раніше повдіомлялось про трьох постраждалих на Київщині через атаку рф. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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