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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киевщину: количество пострадавших возросло до четырех, разрушения зафиксированы во всех 7 районах

Атака рф на Киевщину: количество пострадавших возросло до четырех, разрушения зафиксированы во всех 7 районах

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 13:18  •  13187 просмотра

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В результате атаки рф на Киевщину пострадали 4 человека, включая ребенка. Зафиксированы разрушения во всех 7 районах области, повреждены энергетические объекты, дома и автомобили.

Известно уже о четырех пострадавших в результате атаки армии рф на Киевскую область,  среди них ребенок. Разрушения фиксируются во всех 7 районах области. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

К сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок. Обломки БпЛА упали на автомобиль на трассе. Водителя госпитализировали в областную больницу

- написал Кравченко.

По его словам, разрушения фиксируются во всех 7 районах области. Сейчас зафиксированы повреждения энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

Из-за проблем с энергоснабжением на Киевщине открыли более 340 пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить свои телефоны и гаджеты.

Работа продолжается. Энергетики работают над возвращением света, добавил Кравченко. 

Также сообщил, что из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его восстановят ориентировочно в 16:00-17:00.

Ранее сообщалось о трех пострадавших на Киевщине из-за атаки рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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