Атака рф на Киевщину: количество пострадавших возросло до четырех, разрушения зафиксированы во всех 7 районах

Известно уже о четырех пострадавших в результате атаки армии рф на Киевскую область, среди них ребенок. Разрушения фиксируются во всех 7 районах области. Об этом сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

К сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок. Обломки БпЛА упали на автомобиль на трассе. Водителя госпитализировали в областную больницу - написал Кравченко.

По его словам, разрушения фиксируются во всех 7 районах области. Сейчас зафиксированы повреждения энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

Из-за проблем с энергоснабжением на Киевщине открыли более 340 пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить свои телефоны и гаджеты.

Работа продолжается. Энергетики работают над возвращением света, добавил Кравченко.

Также сообщил, что из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его восстановят ориентировочно в 16:00-17:00.

Ранее сообщалось о трех пострадавших на Киевщине из-за атаки рф.