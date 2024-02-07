Атака рф на Київ забрала життя чотирьох людей, поранених вже 38 - КМВА
Київ • УНН
Чотири людини загинули і 38 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу російськими військами Києва, згідно з повідомленням КМВА.
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на Київ загинули четверо людей, поранення отримали 38, повідомили у КМВА у середу, пише УНН.
За оновленими даними, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. Ще 38 отримали поранення
Дані оперативного зведення, як вказано, ще уточнюються.
Ворожий удар по Києву: з-під завалів деблокували четверту жертву07.02.24, 11:42 • 102863 перегляди