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Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 11:15  •  44193 просмотра

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Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева, согласно сообщению КМВА.

В результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на Киев погибли четыре человека, ранения получили 38, сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.

По обновленным данным, по состоянию на эту минуту, в результате ракетного удара в столице погибло 4 человека. Еще 38 получили ранения

- сообщили в КГВА в Telegram.

Данные оперативной сводки, как указано, еще уточняются.

Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву07 февраль 2024, 09:42 • 78861 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
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kievКиев
Атака рф на Київ забрала життя чотирьох людей, поранених вже 38 - КМВА
Russia's attack on Kyiv claims four lives, leaves 38 wounded - KCMA
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Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА

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