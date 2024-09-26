Атака рф на Київ: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали двоє людей: чоловік отримав поранення, у дитини - гостра реакція на стрес. У Печерському районі пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані автомобілі.
У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на Печерську, відомо про двох постраждалих, повідомили у четвер у ГУНП у Києві і показали у Telegram наслідки, пише УНН.
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"Уночі ворог намагався вкотре завдати удару бойовими дронами по столиці. Внаслідок атаки двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес. Падіння уламків зафіксовані у Печерському районі Києва, де пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автомобілі, які були припарковані поруч", - ідеться у повідомленні.
Поліцейські, як вказано, продовжують працювати на місці події та збирають докази чергового воєнного злочину рф.
Як повідомляли у ДСНС, у Печерському районі столиці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, також сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.
За даними ДСНС, наслідки атаки рф у столиці ліквідовано.
У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА двоє постраждалих - МВС 26.09.24, 09:30 • 23027 переглядiв