Атака рф на Киев: показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате ночной атаки дронов на Киев пострадали два человека: мужчина получил ранения, у ребенка - острая реакция на стресс. В Печерском районе повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили.

В Киеве в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на Печерске, известно о двух пострадавших, сообщили в четверг в ГУНП в Киеве и показали в Telegram последствия, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг пытался в очередной раз нанести удар боевыми дронами по столице. В результате атаки два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс. Падение обломков зафиксированы в Печерском районе Киева, где повреждения получили многоквартирные дома и автомобили, которые были припаркованы рядом", - говорится в сообщении.

Полицейские, как указано, продолжают работать на месте происшествия и собирают доказательства очередного военного преступления рф.

Как сообщали в ГСЧС, в Печерском районе столицы, в результате атаки вражеского беспилотника, также произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Пожар ликвидирован. Также, еще в четырех жилых домах повреждены окна и около 20 припаркованных возле дома автомобилей.

По данным ГСЧС, последствия атаки рф в столице ликвидированы.

В Киеве в результате падения обломков БПЛА двое пострадавших - МВД26 сентября 2024, 06:30 • 4137 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
pecherskyi-raionПечерский район
kievКиев