Атака дронів: в окупованому Криму лунають вибухи

У Криму знову лунають вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів, передає УНН.

Telegram-канал ЧП.Севастополь повідомив про нібито підліт українських безпілотників до західного узбережжя Криму.

Також повідомляють і про те, що три безпілотники вже нібито збиті.

У той же час "Кримський вітер" повідомляє про вибухи в Євпаторії та Новофедорівці.

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