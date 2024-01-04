Атака дронів: в окупованому Криму лунають вибухи
Київ • УНН
Telegram-канали окупованого Криму повідомляють про атаку дронів, вибухи чули в Євпаторії та Новофедорівці.
У Криму знову лунають вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів, передає УНН.
Telegram-канал ЧП.Севастополь повідомив про нібито підліт українських безпілотників до західного узбережжя Криму.
Також повідомляють і про те, що три безпілотники вже нібито збиті.
У той же час "Кримський вітер" повідомляє про вибухи в Євпаторії та Новофедорівці.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удар військовій частині рф в окупованому Криму04.01.24, 18:00 • 22802 перегляди