Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы

В Крыму снова раздаются взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке дронов, передает УНН.

Telegram-канал ЧП.Севастополь сообщил о якобы подлете украинских беспилотников к западному побережью Крыма.

Также сообщают и о том, что три беспилотника уже якобы сбиты.

В то же время "Крымский ветер" сообщает о взрывах в Евпатории и Новофедоровке.

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