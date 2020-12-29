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Астролог розповів, з яким алкоголем слід зустрічати рік Металевого Бика

Київ • УНН

 • 21352 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят з’являється безліч цікавих і корисних рекомендацій для святкового столу в рік Металевого Бика. І якщо по їжі все зрозуміло, то з відповідним алкоголем ще залишилися питання. Тому відомий астролог Влад Росса розповів УНН, з яким алкоголем краще зустрічати наступаючий 2021 рік металевого Бика.

Астролог розповів, з яким алкоголем слід зустрічати рік Металевого Бика

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“Цей рік — особливий, місяць знаходиться в зодіакальному знаку рака, а рак — це знак сім’ї. І тут підтверджується як би інформація (якраз через коронавірус), що Новий рік краще зустрічати в колі сім’ї, найближчих і рідних. І це правда: зодіакальний знак раку і місяць в ньому (а місяць завжди пов’язаний зі спиртними напоями) говорить про те, що найкраще на цей новий рік пити домашні настоянки. Також всякі наливки — особливе медові — сприятливі”, — розповів Росса.

Астролог радить також звертати увагу на колір напою — від прозоро-сріблястого до синього.

“Добре піде, звичайно, горілка власного приготування або покупна. Колір алкогольного напою повинен бути від прозоро-сріблястого до синього кольору, якщо це коктейлі. І супер-хіт — це, звичайно, кальвадос з яблук”, — підкреслив Росса.

Нагадаємо, колекція винних напоїв Caprizo відома своїм небесно-блакитним напоєм з ароматом і смаком чорниці — Caprizo Azzuro. А напередодні новорічних свят колекція винно-газованих напоїв поповнилася пікантною новинкою: Caprizo Moscato.

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