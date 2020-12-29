Астролог рассказал, с каким алкоголем следует встречать год Металлического Быка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В преддверии новогодних праздников появляется множество интересных и полезных рекомендаций для праздничного стола в год Металлического Быка. И если по еде все понятно, то с подходящим алкоголем еще остались вопросы. Поэтому известный астролог Влад Росса рассказал УНН, с каким алкоголем лучше встречать наступающий 2021 год Металлического Быка.
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“Этот год — особенный, луна находится в зодиакальном знаке рака, а рак — это знак семьи. И тут подтверждается как бы информация (как раз из-за коронавируса), что Новый год лучше встречать в кругу семьи, самых близких и родных. И это правда: зодиакальный знак рака и луна в нем (а луна всегда связана со спиртными напитками) говорит о том, что лучше всего на этот новый год пить домашние настойки. Также всякие наливки — особенное медовые — благоприятны”, — рассказал Росса.
Астролог рекомендует также обращать внимание на цвет напитка — от прозрачно-серебристого до синего.
“Хорошо пойдет, конечно, водка собственного приготовления или покупная. Цвет алкогольного напитка должен быть от прозрачно-серебристого до синего цвета, если это коктейли. И супер-хит — это, конечно, кальвадос из яблок”, — подчеркнул Росса.
Напомним, коллекция винных напитков Caprizo известна своим небесно-голубым напитком с ароматом и вкусом черники — Caprizo Azzuro. А в преддверии новогодних праздников коллекция винно-газированных напитков пополнилась пикантной новинкой: Caprizo Moscato.