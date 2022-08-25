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“Асоціація українських банків - вмираюча структура” - юрист про роботу АУБ

Київ • УНН

 • 283390 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Асоціація українських банків, місія якої полягає в сприянні розвиткові національної банківської системи - вмираюча структура. Так вважає юрист Ростислав Кравець, передає УНН

“Асоціація українських банків - вмираюча структура” - юрист про роботу АУБ

На його думку, Асоціацію, якою керує Андрій Дубас, треба реанімувати або взагалі прибрати.

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Цитата

“Потрібні професійні асоціації, які розробляють професійні механізми, передбачають розвиток галузі. Однак у тому вигляді в якому вона (АУБ - ред.) є зараз – це на мій погляд виключно вмираюча структура, яку треба або реанімувати, або прибрати взагалі повністю. Такі структури потрібні, але в більш активному вигляді”, - повідомив він.

Кравець наголосив - АУБ вже втратила свій вплив, хоча раніше реально займалася лобізмом своїх членів, які входили в Асоціацію.

“У них (АУБ - ред.) був дуже вагомий потенціал – вони лобіювали свої питання, в тому числі і в парламенті – їх запрошували на збори. Потім виник конфлікт між керівником цієї асоціації і банківською спільнотою. Деякі банки вийшли із АУБ і перейшли в Незалежну асоціацію банків України”, - підкреслив Кравець.

Нагадаємо

Попри думку економічного експерта Андрія Новака, що Асоціація українських банків займається лобізмом тих фінустанов, які входять до її складу, вже 2 фінустанови, яких вони піарили - збанкрутіли. Мова йде зокрема про «Мегабанк» та банк «СІЧ».

Чи спіткає та ж доля інші фінустанови, які досі входять в АУБ - достеменно невідомо. Водночас жоден з банків-лідерів фінансового ринку України не входить до Асоціації. До неї належать усього кілька установ, які, на думку експертів, також ризикують збанкрутіти: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Індустріалбанк” та інші.

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