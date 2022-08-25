"Ассоциация украинских банков - умирающая структура" - юрист о работе АУБ

По его мнению, Ассоциацию, которой руководит Андрей Дубас, нужно реанимировать или вообще убрать.

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Цитата

“Нужны профессиональные ассоциации, разрабатывающие профессиональные механизмы, предполагающие развитие отрасли. Однако в том виде в каком она (АУБ – ред.) есть сейчас – это на мой взгляд исключительно умирающая структура, которую надо либо реанимировать, либо убрать вообще полностью. Такие структуры нужны, но в более активном виде”, – сообщил он.

Кравец подчеркнул – АУБ уже потеряла свое влияние, хотя раньше реально занималась лоббизмом своих членов, входивших в Ассоциацию.

“У них (АУБ – ред.) был очень весомый потенциал – они лоббировали свои вопросы, в том числе и в парламенте – их приглашали на собрания. Затем возник конфликт между руководителем этой ассоциации и банковским сообществом. Некоторые банки вышли из АУБ и перешли в Независимую ассоциацию банков Украины”, - подчеркнул Кравец.

Напомним

Несмотря на мнение экономического эксперта Андрея Новака, что Ассоциация украинских банков занимается лоббизмом входящих в ее состав финучреждений уже 2 финучреждения, которых они пиарили - обанкротились. Речь идет в частности о «Мегабанке» и банке «СИЧ».

Постигнет ли та же участь другие финучреждения, до сих пор входящие в АУБ – доподлинно неизвестно. В то же время, ни один из банков-лидеров финансового рынка Украины не входит в Ассоциацию. К ней относятся всего несколько учреждений, которые, по мнению экспертов, также рискуют обанкротиться: “Аккордбанк”, “Альянс”, “Индустриалбанк” и другие.