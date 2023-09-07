Армія рф з "другої найсильнішої" у світі зараз друга в Україні - Столтенберг

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"Українці поступово завойовують позиції… і рухаються вперед. Минулого року росія мала другу найсильнішу армію в світі... Російська армія зараз друга найсильніша армія в Україні", - цитує Столтенберга речник НАТО Ділан Вайт.

Нагадаємо

6 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва відзначив "хороший прогрес", якого Україна досягла у своєму контрнаступі.