Армія рф з "другої найсильнішої" у світі зараз друга в Україні - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. росія минулого року мала другу найсильнішу армію в світі, зараз російська армія - друга найсильніша в Україні, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Європарламенті у четвер, пише УНН.
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"Українці поступово завойовують позиції… і рухаються вперед. Минулого року росія мала другу найсильнішу армію в світі... Російська армія зараз друга найсильніша армія в Україні", - цитує Столтенберга речник НАТО Ділан Вайт.
Нагадаємо
6 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва відзначив "хороший прогрес", якого Україна досягла у своєму контрнаступі.